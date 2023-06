Caos autostrade, anche stamane code da incubo in A26, A10 e A12

Cantieri infiniti e caos autostrade. Ieri sera si è registrato, ancora, un rientro da incubo sulle tratte della Liguria verso le altre regioni del Nord.

E stamane, con la ripresa dell’attività lavorativa, si è registrato un altro, ennesimo incidente, sull’A26 con una coda lunga circa 9 chilometri tra Masone e Ovada.

Sono rimaste coinvolte tre auto e, per fortuna, c’è stato un solo ferito lieve, trasportato in ospedale in codice verde.

Stessa situazione, purtroppo, anche in A10 tra Spotorno e Savona, dove si sono registrati 10 chilometri di coda in corrispondenza di cantieri. Code a tratti per traffico intenso sempre sulla A10 in direzione Genova tra Genova Prà e l’allacciamento con la A7.

Code a tratti anche sull’A12 da Rapallo verso Genova e l’allacciamento A7 in direzione Milano.