Cantieri infiniti e disastro autostrade: anche oggi code chilometriche in A10 e in A7

Cantieri infiniti e disastro autostrade in Liguria. Ieri ancora una domenica di caos. Come sempre la direttrice che ha sofferto di più il traffico del rientro è la A10, dove si sono sviluppati oltre 13 chilometri di coda tra Feglino e Savona in direzione Genova.

E intorno alle 11 di oggi, sempre sull’A10, in corrispondenza del bivio con la A26 Genova Pra’-Gravellona Toce, si sono registrati 7 chilometri di coda in direzione di Savona e 3 chilometri di coda in direzione di Genova.

La causa, hanno spiegato i responsabili di Aspi, è un veicolo in avaria (ora rimosso) che si è fermato sull’A26 all’altezza del km 2,6 verso Gravellona Toce.

Sulla A26 in direzione nord, appunto, si sono registrati altri 3 chilometri di coda tra Pra’ e Masone.

Sull’A7, tra Bolzaneto e Busalla in direzione nord, al momento ci sono 4 chilometri di coda per una riduzione di carreggiata dovuta ai cantieri.