Calendario F1 2024: le date di tutti i GP del Prossimo Mondiale

Anche con le 6 Sprint

Ecco il calendario completo degli eventi da segnare per la prossima stagione della Formula 1.

L’apertura avverrà il 2 marzo in Bahrain e la chiusura sarà l’8 dicembre ad Abu Dhabi. Saranno sei le Sprint Race previste: Cina, Miami, Austria, Austin, Brasile e Qatar.

Dopo la conclusione della stagione 2023, gli appassionati della Formula 1 sono già in attesa del prossimo Mondiale.

Il campionato di F1 del 2024 sarà composto da 24 GP e prenderà il via il 2 marzo in Bahrain (con gara di sabato rispettando le tradizioni del paese musulmano), per concludersi l’8 dicembre ad Abu Dhabi. In Italia, segnatevi il GP dell’Emilia Romagna a Imola il 19 maggio e il GP d’Italia a Monza l’1 settembre.

Le Sprint F1 del 2024

La Formula 1 ha anche annunciato il calendario delle gare con il formato Sprint per il prossimo Mondiale 2024.

Saranno sei gare, come avvenuto nel 2023. La prima si terrà in Cina, come quinta tappa del calendario 2024, mentre l’ultima si svolgerà in Qatar, come penultimo appuntamento del campionato.

Calendario F1 2024, Lista Completa dei GP

Ecco tutte le date del Mondiale di F1 2024, con le sei gare Sprint evidenziate in neretto:

2 marzo – Bahrain

9 marzo – Arabia Saudita

24 marzo – Australia

7 aprile – Giappone

21 aprile – Cina – Sprint Race

5 maggio – Miami – Sprint Race

19 maggio – Emilia Romagna

26 maggio – Monaco

9 giugno – Canada

23 giugno – Spagna

30 giugno – Austria – Sprint Race

7 luglio – Gran Bretagna

21 luglio – Ungheria

28 luglio – Belgio

25 agosto – Olanda

1 settembre – Italia

15 settembre – Azerbaigian

22 settembre – Singapore

20 ottobre – Usa – Sprint Race

27 ottobre – Messico

3 novembre – Brasile – Sprint Race

23 novembre – Las Vegas

1 dicembre – Qatar – Sprint Race

8 dicembre – Abu Dhabi