Danneggiamento Ospedale Sarzana, tunisino arrestato

La Polizia ha arrestato ieri pomeriggio un cittadino tunisino nato nel 1988 per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio presso l’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Il rapido intervento delle poliziotte in servizio di Volante del Commissariato di Sarzana, allertate dal personale sanitario, ha permesso di sorprendere l’uomo in uno stato di forte agitazione mentre si scontrava con il personale sanitario e danneggiava le costose attrezzature del Pronto Soccorso.

Dopo essere stato calmato e riportato alla ragione per evitare ulteriori conseguenze, è emerso che il giovane si trovava all’ospedale dalla mattina e rifiutava di andarsene nonostante le richieste ripetute del personale medico. Dopo aver ricevuto cure e pasti, ha reagito violentemente lanciando apparecchiature sanitarie e insultando il personale medico e paramedico.

Dopo essere stato portato in Commissariato per le procedure di identificazione, è stato arrestato su disposizione della PM di turno, la d.ssa Simonetti, che ha ordinato il suo trasferimento in carcere in attesa della direttissima, tenutasi questa mattina e conclusasi con la convalida dell’arresto e l’imposizione dell’obbligo di presentarsi in Questura.

Il tunisino era già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti interventi legati a reati di stupefacenti e contro il patrimonio, e solo due giorni prima, il 10 febbraio scorso, aveva danneggiato numerosi ciclomotori parcheggiati lungo una via del centro di Livorno.

La Polizia di Stato continua dunque la sua attività finalizzata a dare una risposta tempestiva ai cittadini, assicurando gli autori di reati alla competente Autorità Giudiziaria.