Santa Margherita Ligure, un carnevale con tante sorprese.

Il carnevale di Santa Margherita Ligure sarà zeppo di belle manifestazioni. Una settimana dove coriandoli spopoleranno e ci saranno divertenti pentolacce!

Due le pignatte in programma domani, martedì 13 febbraio 2024: una a San Lorenzo della Costa nel teatrino alle 15:00 e l’altra nella piazzetta di San Bernardo dalle 14:00.



Mercoledì 14 pentolaccia in via Cairoli alle 15:00; giovedì 15 febbraio pignatta in Ludoteca dove per tutto il periodo di Carnevale si terranno laboratori a tema maschere e truccabimbi.



Sabato 17 febbraio alle 11:00 pentolaccia ai Giardini a Mare, preludio delle grandi feste in maschera che si terranno all’ex cinema Lux: la prima sabato sera alle 21:00 per gli adulti; la seconda domenica 18 febbraio dalle 14:00 con il Carnevale dei Bambini.



Gli eventi sono resi possibili grazie all’impegno di: Associazione Lo Scoglio Sant’Erasmo, Gruppo Avis San Lorenzo, Circolo Riceativo Sanlorenzese, Comitato Spontaneo San Bernardo, Comitato Festa Primavera, Ludoteca, Argus, Pro Loco, Radio Club Levante, Croce Verde, Croce Rossa. ABov