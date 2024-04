Sestri Ponente, furto in auto: bottino da 2mila euro

Furti in auto senza sosta a Genova. Ieri è toccato alla vettura di un medico dentista posteggiata in via degli Storace a Sestri Ponente.

Il topo d’auto ha spaccato uno dei finestrini del veicolo e ha rubato qausi tutto quello che c’era all’interno, inclusa una valigetta con materiale odontoiatrico del valoro di circa 2mila euro.

Il furto è avvenuto in pieno giorno e il proprietario non ha potuto fare altro che segnalare il reato alla Polizia.

Nel 2023 le denunce per furti in auto a Genova sono state 760. Un trend che risulta in aumento per il 2024.