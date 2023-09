Calcio – Gran partenza del Magrazzurri

Santo Stefano Magra – Con una volitiva rimonta nella ripresa, il Magrazzurri s’impone alla quotata Caperanese nel debutto in Coppa Italia di Promozione al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano, ora qualificazione o meno sono in mano al turno di ritorno in programma mercoledì 20/9 prossimo alle ore 20.

Per la cronaca ospiti in vantaggio su calcio di rigore ottenuto e trasformato da Mosto dopo una ventina di minuti. Appunto riscossa locale nel secondo tempo, infatti il pareggio non tarda e al 10’ Salamina scaraventa la sfera sotto la traversa, con un gran sinistro.

Il crescendo santostefanese non s’arresta e dopo un paio di gran interventi di Devoto ecco la rete decisiva a cinque minuti dal termine, firmata di testa da capitan Barabino, su corner battuto dallo stesso Salamina.

Tabellino

MAGRAZZURRI – CAPERANESE 2 – 1

MARCATORI: al 20’ Mosto su rigore, al 55’ Salamina, all’ 85’ Barabino.

MAGRA AZZURRI: Tonelli, Capetta, Mameli; Lertola, Bernabbi, Barabino; Salamina, Lazzoni (60’ Giannini), Gasparotti; Petriccioli (66’ Ortelli) e Rizzari (70’ Pannone). All. Putti.

CAPERANESE: Devoto, Cosentino, Scorza (67’ Bombelli); Cesaretti (59’ Costa), Dall’Aglio, Garrasi; Vatteroni, Bancalari (67’ Pantini), Mosto; Modica (46’ Linate) e Binaj. All. Marsiglia.

ARBITRO: Ugolini della Spezia.

Nella foto capitan Barabino