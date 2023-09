Calcio – Sorpresa ce la fa il Levanto

San Terenzo – Il Levanto recupera quanto la fortuna gli doveva dopo l’ 1-1 all’andata e comunque si qualifica nel complesso con merito, battendo a domicilio il Don Bosco Spezia, nel turno di ritorno a Falconara. Cronaca…

Al 20’ Vargas Rojas fa la barba al palo su passaggio di Pisacane, i rivieraschi rispondono con un piazzato di Barilari al 35’, un minuto più tardi sono i salesiani a sbloccare con lo stesso Vargas Rojas imbeccato da Santunione su lancio di Campagni. Agli ospiti bastano tuttavia pochi minuti per pareggiare con Tuvo su manovra d’assieme. Nella ripresa levantesi in vantaggio col subentrato Lagaxio su cross di Pozzi. Al 41’ il fresco entrato Raso sfiora la traversa. In tempo di recupero il neoentrato Lissoufi mette praticamene al sicuro la vittoria in contropiede, anche se subito dopo il rigore ottenuto dal fresco entrato Napoletano e trasformato da Campagni, conferisce un ultimo brivido alla partita.

Tabellino

D. BOSCO SP – LEVANTO 2 – 3

MARCATORI: 36’ Vargas, 41’ Tuvo, 55’ Lagaxio, 91’ Lissoufi, 92’ Campagni su rig.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Pisacane (76’ Berti), Massini (85’ Scuto), Sbarra, Giordano, Adami, Bravi (67’ Napoletano), Campagni, Vargas Rojas, Santunione (60’ Raso), Morettini (67’ Antonelli). A disp. Ciardi. All. Bastianelli.

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Folli, Lorenzoni (50’ Lagaxio), Defilippi, Bonati, Rezzano (74’ Callo), Delvigo (85’ Cappelletti), Righetti (84’ Lissoufi), Barilari (80’ Daniello), Tuvo. A disp. Nicora. All. Agata.

ARBITRO: Marchetti di Chiavari; assistenti Esposito e Longo della Spezia.