Un uomo di 82 anni è stato ritrovato intorno alle 4 del mattino dopo essersi perso nei boschi tra Castel Vittorio e Bajardo, nell’entroterra imperiese.

L’anziano era partito da solo per un’escursione in bicicletta, ma durante il pomeriggio ha perso l’orientamento e non è riuscito a tornare indietro.

Quando è calato il buio, è scattato l’allarme e i soccorsi sono stati immediatamente attivati.

Il cittadino francese è stato trovato in stato confusionale dai vigili del fuoco durante la notte.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato affidato al personale sanitario della Croce Azzurra di Vallecrosia, che lo ha poi trasferito all’ospedale di Bordighera per ulteriori accertamenti