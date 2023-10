Bolzaneto, forte vento fa volare giù container: strada bloccata

I responsabili dell’azienda Derrick, società controllata da Bolzaneto Container Terminal, oggi hanno riferito che intorno alle 10 un container (vuoto) gestito all’interno dell’area di via Bruzzo, in val Polcevera, è caduto da circa 6 metri sul manto stradale sottostante per una forte raffica di vento.

L’evento ha causato l’interruzione della viabilità, gestita dalla Polizia locale di Genova.

I responsabili dell’azienda di Bolzaneto hanno sottolineato che il container è stato prontamente rimosso, che non vi sono feriti e che nessun mezzo è stato coinvolto.

L’area è ora sotto la gestione della Polizia locale per il pieno ripristino della viabilità.