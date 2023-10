Bologna, Eudi Show: salone europeo delle attività subacquee

Bologna, Eudi Show è il salone europeo delle attività subacquee.

La manifestazione Eudi Show rappresenta l’ appuntamento internazionale per gli operatori del settore dell’industria, delle didattiche, molti diving center e numerosi appassionati. La 29° edizione si svolge a Bologna Fiere dal 13 al 15 ottobre 2023. La mostra crea opportunità di affari favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta, facilitando le scelte e la collaborazione con istituzioni, mondo accademico, associazioni di categoria e imprese.

“Obiettivi e Pennelli – Sopra e sott’acqua” è il progetto fotografico ideato da Massimo Corradi e Gianni Risso” presente alla manifestazione bolognese con l’esposizione delle foto degli ideatori dell’opera.

Il progetto fotografico comprende una decina d’immagini del mondo della subacquea che si ispirano, alle opere di famosi pittori (Caravaggio, Klimt, Arcimboldo, Veermer, Monet, Botticelli, Picasso ecc).

Le immagini esposte sono scattate dai subacquea Massimo Corradi e Gianni Risso (vedi biografia). Susanna Grassi, la modella è rappresentata in varie foto scattate nella costa Ligure e nella grotta Giusti di Monsummano Terme nel mare di Pistoia.

Biografia della modella.

Susanna Grassi è una apneista che fa agonismo con risultati di tutto rispetto. I suoi “personali” sono 137 metri in apnea dinamica in piscina (l’atleta nuota sott’acqua e lungo la vasca varie volte). Altre performance: 42 metri in assetto costante con bipinna e in apnea statica 3’ e 48”. Ha lavorato come modella per foto pubblicitarie e come controfigura sub in “Anima gemella” della Endemol Shine Group.

Biografia di Massimo Corradi e Gianni Risso.

Questi fotografi e sub sono una coppia di veri amici che passano tutto il tempo libero sott’acqua a fare fotografie. Corradi predilige la fotografia ai pesci e la macro. Dopo aver vinto cinque titoli italiani di caccia fotosub e safari e vari concorsi è entrato a buon diritto nel mondo delle gare e dei concorsi fotosub in veste di giurato e quasi sempre è Presidente di Giuria.

Gianni Risso si è sempre dedicato al reportage fotografando in azione molti campioni mondiali di apnea e pesca-sub, alcuni VIP e le modelle. Ne ha fotografato più di trenta! Organizza anche il concorso “Miss Modella Fotosub”.

In coppia, Corradi e Risso, hanno fatto diversi reportage e realizzato servizi fotografici per: Acquacoltura AQUA di Lavagna, Bisson Vini per il vino degli abissi, SEAC e vari tour operators.

Nel 2022 Massimo e Gianni hanno iniziato a lavorare a un progetto inedito di foto creativa decisamente ambizioso. Fare delle foto subacquee a una modella ispirandosi a dipinti famosi. Dopo alcune prove in mare infruttuose, finalmente a inizio giugno di quest’anno i due sono riusciti a ottenere i risultati sperati trovando il set ideale nella famosa Grotta Giusti e di Monsummano – dove presso il Grotta Giusti Resort e SPA, si sono avvalsi della preziosa assistenza sott’acqua di Luciano Tanini del Grotta Giusti Diving.

In Grotta Giusti sono state realizzate le foto più spettacolari: la Medusa di Michelangelo Merisi di Caravaggio, la ragazza con l’orecchino di perla di Johannes Vermeer, la creazione ispirata al grande Giuseppe Arcimboldo, la ragazza con la mela di Rene Magritte e l’uscita della modella dalla cornice di Pere Borrel del Caso. La Giuditta di Gustav Klimt è stata realizzata nei fondali della Liguria con l’assistenza di Luca Smecca del Diving Group. Portofino. ABov