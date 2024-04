Biblioteca Berio, martedì 16 divertimento con i giochi da tavolo

Martedì 16 dalle ore 16 alle 18:45 la Civica Biblioteca Berio di via del Seminario 16 (in centro città dietro Via Fieschi bassa) invita grandi e piccini a trascorrere del tempo in compagnia, immergendosi in un’esperienza unica e coinvolgente con una vasta selezione di giochi da tavolo, dai classici intramontabili alle nuove scoperte. Info giochi al link Giochi di società | Biblioteche di Genova.

Un’ottima occasione per mettere alla prova le proprie abilità strategiche, alimentare lo spirito competitivo o semplicemente rilassarsi e divertirsi con nuovi amici.

Sarà presente un animatore ludico dell’associazione Giochi Corsari.

Prenotazione obbligatoria al link Giochiamo alla Berio! Tickets, Tue, Apr 16, 2024 at 4:00 PM | Eventbrite

Info e contatti: Civica Biblioteca Berio, Via del Seminario 16, 16121 Genova, tel. 0105576020,, mail: beriopromozione@comune.genova.it, Portale delle Biblioteche di Genova, web https://www.bibliotechedigenova.it. Marcello Di Meglio