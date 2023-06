Becchi: semmai è Bassetti a essere un demente, si curi da psichiatra

“Il professore e ‘virostar’ Matteo Bassetti da quando non riesce più ad andare in televisione cerca di spararle sempre più grosse.

Non si capisce perché ‘dementi e manipolatori’ siano i ‘no vax’ quando, secondo me, il primo manipolatore è lui. Se c’è qualcuno che ha ‘terrorizzato’ la gente questo appare proprio lui.

Gli eventi avversi dei vaccini anti Covid sono ormai riconosciuti da tutti. Solo Bassetti non li considera. Cosa si fa o si scrive per tornare un po’ in televisione?”

Lo ha dichiarato oggi il prof. genovese Paolo Becchi, attaccando il direttore della Clinica di Malattie infettive del S. Martino di Genova Matteo Bassetti, che su Twitter, in riferimento alla notizia che il Belgio distruggerà 6 milioni di fiale di vaccini anti Covid perché ormai inutilizzabili, ha dichiarato: “Bisogna mandare il conto dei soldi pubblici sprecati a quei dementi dei novax e dei loro manipolatori, che hanno passato gli ultimi due anni, terrorizzando la gente inventandosi gli eventi avversi e le morti improvvise da vaccino. Toccandogli il portafoglio, magari impareranno a non mistificare la realtà”.

“Semmai i ‘dementi’ – ha aggiunto il prof. Becchi – non siamo noi, ma lui che a mio avviso avrebbe bisogno di un buon psichiatra, con il mio augurio che si curi e guarisca presto.

Bassetti continua soprattutto su Twitter a provocare. E purtroppo molti abboccano. La cosa migliore è ignorarlo. Sta facendo la voce grossa perché così, forse, spera di ritornare in televisione.

Tuttavia, il suo momento è passato ed è destinato a finire nel dimenticatoio se non si alimenta la sua sterile polemica. Basta ignorarlo ed evitare di fargli pubblicità.

Ritengo che Bassetti possa essere una persona malata che dovrebbe curarsi e che meriterebbe solo il disprezzo, ma niente di più.

Forse voleva, come altri, sfondare in politica, ma gli è andata male. Sono affari suoi. Non ha senso occuparsi di lui se lui continua a occuparsi di noi.

La critica nei confronti dei vaccini anti Covid è ormai finita sulle riviste scientifiche di tutto il mondo, così come gli effetti avversi che ormai sono riconosciuti da molti. I dati sulla mortalità totale in crescita dopo l’inizio della vaccinazione pure. In realtà, qualcosa non ha funzionato. Solo il tempo dirà cosa”.