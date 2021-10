Avvistamento di cinghiali in corso Gastaldi, interviene la polizia locale

Cinghiali in città

Ieri a Genova c’è stato l’ennesimo avvistamento di cinghiali in strada in città. Questa volta, però, l’avvistamento non è avvenuto nella notte come di solito avviene.

Erano circa le nove di ieri sera quando due cinghialotti di una certa dimensione, sono stati visti correre in mezzo alle auto in corso Gastaldi in direzione Brignole.

Tante le chiamate degli automobilisti alla polizia locale per segnalare la presenza degli ungulati in corso Gastaldi, ma anche in corso Europa e per richiedere un intervento.

Alcune pattuglie della polizia locale sono intervenute per la sicurezza degli automobilisti e, in particolare dei motociclisti, cercando di individuare i cinghiali, ma senza riuscirci.

La caccia è andata avanti per un po’, ma niente, i due cinghiali erano spariti, forse nel Bisagno, la cui presenza è continua o forse in Albaro dove ci sono alcune zone verdi poco trafficate, oppure ancora sono risaliti da San Martino verso il forte di Santa Tecla per poi sparire nei boschi sovrastanti.

La presenza dei cinghiali in città sta diventando una costante. Avvistamenti sono stati fatti un po’ in tutta Genova, sia in tarda serata che durante il giorno.

Se la loro presenza è ormai fissa nel Bisagno, qualche giorno fa erano stati notati sui binari della stazione Brignole. Non è difficile incontrarli in Albaro, San Martino, ma anche in Città Alta per la sua vicinanza con il Righi, Molassana, ma anche al mare e nell’immediato entroterra.

Ecco alcune nostre testimonianze.

