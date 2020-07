Gruppo di cinghiali in largo Merlo e via Fereggiano: prestare attenzione | Video

Pochi minuti fa, intorno alle 2, in via Fereggiano pochi metri dopo largo Merlo, direzione centro, nel quartiere di Genova Marassi, è comparsa in strada una consistente famigliola di cinghialetti accompagnati da una madre di notevoli dimensioni.

Probabilmente scesi dai monti di Quezzi, l’allegra brigata ha invaso la strada noncurante delle macchine e delle moto che passavano.

Per questo motivo l’invito, soprattutto per i mezzi a due ruote è quello di prestare la massima attenzione per la loro presenza.

Il gruppo degli ungulati si è poi spostato in largo Augusto Merlo.

Diverse auto si sono fermate per permettere il passaggio degli animali.