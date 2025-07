Chiusura della provinciale SP 17 di Beverino presso il ponte sul Vara, da domani mattina giovedì 10 luglio, sino al giorno 15 luglio

Chiusura della provinciale SP 17 di Beverino presso il ponte sul Vara, si rende necessaria la sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo la strada provinciale n. 17 “Beverino – bivio Aurelia”, in corrispondenza del ponte sul fiume Vara, in località Cavanella Vara, nel comune di Beverino, per la realizzazione dell’impalcato del ponte in costruzione.

Proprio a causa delle particolari lavorazioni previste, che consistono nella posa delle travi in acciaio e le relative movimentazioni, in ragione della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, si rende necessario disporre la limitazione viaria.

In ogni caso nessuna località in zona risulterà isolata in quanto la viabilità alternativa è assicurata dalla S.P. 18 “Beverino – Castello – Padivarma”, lato Beverino, per chi proviene da Riccò del Golfo, nonché dalla S.P. 1 e S.P.10 lato Cavanella.