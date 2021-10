Basket Pegli presenta la stagione 2021-2022

Si è alzato venerdì scorso ufficialmente il sipario sulla stagione 2021/2022 del Basket Pegli con la presentazione di tutte e 14 le squadre ai nastri di partenza dei rispettivi campionati.

Hanno sfilato, in largo Calasetta, cestiste e cestisti animati da importanti ambizioni e tanta passione per la palla a spicchi: dal Minibasket agli Esordienti, passando all’Under 13 maschile e femminile (insieme agli Under 13 Arenzano Ducks con cui è attiva una collaborazione), Under 14 femminile, Under 15 femminile, Under 14 maschile, Under 15 Eccellenza maschile, Under 17 maschile, Under 17 femminile, Promozione, Under 19 Eccellenza maschile, Serie C maschile, Under 19 femminile e serie B femminile arrivando al basket in carrozzina. Basket Pegli (55 anni da compiere nel 2022) è un importante importante polo sportivo nel Ponente con la molteplice attività organizzativa (tornei e manifestazioni nel Palasharkers di via Cialli), con l’attività nelle Scuole e i suoi oltre 300 iscritti.

La presidente Antonella Traversa, alla presenza del presidente regionale FIP Alberto Bennati, del presidente del Municipio Claudio Chiarotti e del past president e consigliere comunale Mauro Avvenente, ha presentato lo staff tecnico e tutti i team.

Mario Conte è responsabile del settore femminile e capo allenatore della prima squadra Serie B femminile e Under 19. Marco Costa ricopre il ruolo di responsabile e capoallenatore della Serie C maschile e Under 19. A Stefano Ambrosini il compito di responsabile del settore giovanile maschile e capoallenatore Under 15 Eccellenza e Under 13 Elite. Jacopo Oneto, oltre a curare il minibasket, è capoallenatore Under 17 femminile, Under 14, Under 13 ed Esordienti femminile. Le Under 15 sono seguite da Lara Pozzato, chiamata anche al ruolo di vice di Conte per Serie B femminile e Under 19. Alfredo Conforti segue Promozione e Under 14 Maschile oltre a esser vice di Costa e Ambrosini. Esordienti affidati a Luca Bartolucci che è anche viceallenatore Under 14 Elite e capoallenatore Under 17. Giorgio Crocco e Federico Augliera sono assistenti allenatori. John Amasio è responsabile tecnico della pallacanestro in carrozzina oltre a esser istruttore minibasket e coresponsabile progetto Scuole. Gli istruttori minibasket sono Michela Bracco, Alessandro Pera e Martina Opletal. Marco Pansecco e Cristiano Francomacaro sono preparatori atletici rispettivamente della squadra maschile che femminile. I fisioterapisti sono Francesco Caroti e Rossella Rinaldi.

La stagione 2021/2022 del Basket Pegli è sostenuta da Porto Petroli, Elah, Errea, Gianni Sport, Gimar, StemarPast, AC e Nattura.