L’Istituto Italiano di Tecnologia presenta Threads of Heritage il documentario che svela le trame del traffico illecito di beni culturali e il ruolo delle nuove tecnologie nel contrastare questo fenomeno

La pellicola realizzata nell’ambito del progetto europeo RITHMS, finanziato dal programma Horizon Europe, svela meccanismi e protagonisti del mercato illecito d’arte, un fenomeno che mette a rischio il patrimonio culturale mondiale.

Link alle immagini: https://multimedia.iit.it/asset-bank/images/assetbox/504502f1-1cf2-41b5-9b08-6bab6c3a1c0c/assetbox.html

Link al trailer del documentario: https://we.tl/t-rfwdYWTU1x

Svelare il volto nascosto del traffico illecito di beni culturali, fenomeno che mette a rischio il patrimonio mondiale. È questo l’obiettivo del documentario Threads of Heritage – Down the Rabbit Hole of Art Crime, prodotto dal Centre for Cultural Heritage Technology, il centro dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Venezia, in collaborazione con No Panic Agency, per la regia di Brian Parodi. Il film nasce nell’ambito del progetto europeo RITHMS, finanziato dal programma Horizon Europe e coordinato dall’Istituto Italiano di Tecnologia, per raccontare le trame oscure che intrecciano scavi clandestini, collezionismo privato e mercati internazionali illeciti e il ruolo delle nuove tecnologie nel contrastare questi fenomeni.

L’anteprima su invito si terrà l’11 luglio 2025 presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, luogo che negli anni è diventato simbolo di riscatto per molti reperti rientrati grazie a complesse operazioni internazionali. L’evento si aprirà con un panel introduttivo che vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti delle istituzioni e forze dell’ordine impegnate nella lotta contro il traffico illecito. Al termine della proiezione, il museo offrirà visite guidate dedicate a reperti che raccontano concretamente il valore del recupero e della tutela del patrimonio culturale.

Una seconda proiezione aperta al pubblico gratuitamente si terrà a Genova lunedì 14 luglio alle ore 21.00 presso il Cortile Maggiore di Palazzo Ducale nell’ambito della rassegna estiva del Circuito Cinema Genova. A introdurre il documentario un confronto tra Arianna Traviglia, Direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology – IIT e Giacomo Montanari, Assessore alla Cultura del Comune di Genova, moderato da Linda Kaiser, critica, storica dell’arte e giornalista.

Girato tra Roma, Cerveteri e Madrid, il documentario accompagna lo spettatore nei luoghi simbolo di questo fenomeno: siti archeologici violati, depositi museali inaccessibili al pubblico e sedi istituzionali dove si lotta per la tutela del patrimonio. Attraverso le testimonianze dirette di esperti, forze dell’ordine ed ex funzionari, il racconto ricostruisce casi giudiziari emblematici e rivela i meccanismi di un mercato illecito che vale milioni di euro.

Threads of Heritage si arricchisce con le voci di Vincenzo Bellelli, Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Luana Toniolo, Direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Arianna Traviglia, Direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell’Istituto Italiano di Tecnologia, e dell’ex Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Francesco Rutelli. Il documentario vede inoltre la partecipazione delle forze dell’ordine impegnate sul fronte del contrasto: il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) e la Brigada de Patrimonio Histórico della Polizia Nazionale spagnola. Gli ex funzionari archeologi Maurizio Pellegrini e Daniela Rizzo, insieme all’ex giudice Guglielmo Muntoni, ricostruiscono vicende legate a noti mercanti d’arte internazionali come Giacomo Medici e Robert Emanuel Hecht, e alla curatrice Marion True del Getty Museum.

Elemento particolarmente innovativo del film è l’approfondimento sulle tecnologie emergenti: dall’analisi satellitare per il monitoraggio dei siti archeologici, raccontata da Alessandra Ussorio (SatCen – EU Satellite Centre), al software SWOADS dei Carabinieri TPC, capace di identificare beni illeciti online grazie all’intelligenza artificiale. Fino a RITHMS, la piattaforma sviluppata dall’Istituto Italiano di Tecnologia all’interno dell’omonimo progetto che integra dati e utilizza la Social Network Analysis per mappare reti criminali coinvolte nel traffico illecito.

“Threads of Heritage non è solo una denuncia del traffico illecito, ma una dichiarazione d’intenti: proteggere il patrimonio culturale è una responsabilità collettiva, che richiede consapevolezza, ricerca scientifica e collaborazione internazionale. In quest’ottica, RITHMS rappresenta un’importante opportunità per mettere a fattor comune competenze multidisciplinari all’interno di una piattaforma digitale pensata per supportare concretamente le forze di polizia, rafforzando l’efficacia delle indagini e della prevenzione contro questo fenomeno.” – Arianna Traviglia, Direttrice Centre for Cultural Heritage Technology – IIT

“Il fenomeno del traffico illecito dei beni culturali è una minaccia grave e insidiosa che non solo distrugge la nostra memoria collettiva, ma alimenta anche reti criminali internazionali. Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia custodisce alcuni tesori recuperati dopo complesse operazioni investigative e diplomatiche che hanno consentito di riportare nel nostro Paese oggetti straordinari. Ma è una vittoria incompleta poiché spesso non è più possibile ricostruirne il contesto di provenienza. Per questo siamo orgogliosi di aver preso parte a questo progetto scientifico e di divulgazione che raggiunge degli obiettivi essenziali: l’importanza dell’impegno condiviso fra le istituzioni per contrastare efficacemente questo fenomeno e la consapevolezza dei cittadini per favorire il rispetto e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale”. – Luana Toniolo, Direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Threads of Heritage è uno strumento di sensibilizzazione e conoscenza che invita il pubblico a riflettere sul valore universale del patrimonio culturale e sulla necessità di difenderlo anche attraverso lo svilupo di nuove tecnologie.