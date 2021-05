Prestare attenzione a Genova in via Carso per la presenza di una famigliola di cinghiali: maschio, femmina e cuccioli.

Il gruppo stata stazionando a bordo strada anche per il fatto che per il maltempo con pioggerellina e nebbia nella zona, non sta passando nessuno.

Ricordiamo come i cinghiali in presenza di cuccioli diventino più aggressivi, proprio per proteggerli.

La raccomandazione è quella di non avvicinarli.