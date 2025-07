Sabato 12 Luglio 2° appuntamento con “LA SPEZIA ESTATE FESTIVAL” Con Federico Basso, da un’idea di Real Comedy Produzione Realize Networks

Sabato 12 luglio alle ore 21.30 in Piazza Mentana il secondo appuntamento con “LA SPEZIA ESTATE FESTIVAL”, la rassegna culturale che ogni anno propone un ricco programma di spettacoli che vedono protagonisti grandi nomi del teatro, musicisti, performer e big della scena nazionale.

Sul palco FEDERICO BASSO con “VISTO DAL BASSO”.

Volto storico del programma Zelig, Federico Basso è un comico e autore televisivo, originario di Torino. Grande estimatore della stand-up comedy, ha una presenza scenica fortemente influenzata dalla tradizione umoristica italiana. Oltre al Cabaret, Federico si è cimentato nel corso della sua carriera anche nei Match d’improvvisazione teatrale.

Il suo humour dalla televisione è approdato al mondo dei social, diventando un personaggio davvero virale. Con lo spettacolo Visto dal Basso Federico Basso porta sul palco la sua esperienza di comico prestato ai social, in un monologo che raccoglie gli anni di esperienza accumulati sui palchi e nelle trasmissioni più popolari.

Attraverso il suo sguardo vedremo la vita di tutti i giorni sotto diverse sfaccettature: un filtro del tutto originale che consentirà di cogliere aspetti della vita quotidiana spesso trascurati.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita al Botteghino del Teatro Civico e su Vivaticket, ad eccezione dello spettacolo Filosofà, in vendita su Ticket One.

INFO: Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Corso Cavour n. 20), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19). Tel. 0187/727521 – email: info@teatrocivico.it

Ingresso (per tutti gli spettacoli ad eccezione di Filosofà) – intero: 12 euro + prevendita / ridotto studenti 5 euro; abbonamento: (minimo 5 spettacoli escluso Filosofà ) biglietto a 10 euro; Filosofà: € 25.00 prevendita compresa

Di seguito il programma degli spettacoli de La Spezia Estate Festival:

10 luglio – Dario Ballantini

12 luglio – Federico Basso

21 luglio – Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Matteo Saudino

23 luglio – Enrico Bertolino

27 luglio – Kataklò

29 luglio – Andrea Pennacchi

6 agosto – Luca Ward

12 agosto – Edoardo Prati

19 agosto – Alessandro Bergonzoni

22 agosto – Giancarlo Giannini

La Spezia Estate Festival è promosso da Comune della Spezia e Società dei Concerti ETS con il patrocinio e il contributo di Regione Liguria, con il sostegno di Fondazione Carispezia e AdSP – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Main sponsor Iren SPA, sponsor MBDA e BVLG – Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.