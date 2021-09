Quinto, cinghiale fa bagno in piscina e poi sale sul tetto di un palazzo

Prima si è fatto un bagno in piscina in un’abitazione di via Gibilrossa a Genova Quinto. Poi ha trovato il portone di un condominio aperto ed è salito fino al tetto di un palazzo in via Fabrizi.

L’intruso, un cinghiale, ieri è stato braccato e alla fine sedato dai vigili del fuoco e dalle guardie zoofile.

L’ungulato si era inizialmente fatto una nuotata dopo essere entrato in un giardino privato. Quando la proprietaria lo ha visto ha chiamato i soccorsi.

Nel frattempo, il cinghiale era però già uscito per arrivare nell’altro condominio, dove ha fatto diverse rampe di scale e quando è arrivato in cima ha sfondato la porta del tetto per scorazzare libero.

A quel punto, senza più via di uscita, è stato catturato.