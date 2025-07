Ad Alassio “ALdiLà. L’àgalma del quotidiano”, foto di Davide Barzaghi dal 12 al 31 luglio 2025 nell’ex Chiesa Anglicana

Ad Alassio “ALdiLà. L’àgalma del quotidiano”, foto di Davide Barzaghi, mostra patrocinata dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Alassio.

“ALdiLà – spiega il curatore Giancarlo Tonani – conduce lo spettatore in un viaggio che mescola essenzialità e surrealismo, alla scoperta di uno sguardo nuovo sul quotidiano. Il titolo stesso richiama il termine “àgalma”, ovvero una parola antica che indica un dono piccolo e prezioso, investito di un valore affettivo e quasi sacro. In questa direzione si muove l’intera mostra, attraverso una duplice avventura visiva e simbolica.

Le fotografie esposte all’ex Chiesa Anglicana sono scatti essenziali, realizzati esclusivamente con la fotocamera di un iPhone, senza lenti aggiuntive né interventi di fotoritocco, e raccontano la tensione tra la semplicità della vita quotidiana e l’oscurità perturbante del nostro mondo interiore. Attraversando lo spazio espositivo, il visitatore vivrà un’esperienza molto suggestiva, dove ogni immagine, apparentemente ordinaria, si arricchisce di significati”.

In un allestimento immersivo e coinvolgente, le sessanta immagini in mostra, abbinate due a due in trenta elementi fronte-retro, saranno sospese a diverse altezze, rivelando l’altra dimensione, e quella ulteriore creata in trasparenza dai giochi di luce e dal leggero movimento naturale.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 12 luglio alle ore 18:30, seguita, alle ore 19:30, da una performance dal vivo del pianista Naudy Raymond Carbone, proponendo un dialogo emozionante tra musica e immagini. “Il bianco e nero delle fotografie e della scenografia si contrapporranno ai colori dei visitatori, che diventeranno parte integrante della performance”.

ALdiLà è uno dei lavori più recenti di Davide Barzaghi e rappresenta il cuore di una poetica fotografica che, come lui stesso afferma, “ritrae il quotidiano, insegue la folgorazione di un istante eterno e cerca la luce dell’anima”. Un percorso che si è sviluppato negli ultimi anni, a partire dalla scoperta della fotografia come autentico strumento espressivo, dopo l’insorgere di una rara malattia neurologica che ha inciso sulla sua capacità di movimento e linguaggio.

Le sue immagini – oltre 400 pubblicate, molte delle quali pluripremiate – sono state esposte in musei e gallerie in Italia, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Sudafrica, Stati Uniti, Brasile, Messico, Svizzera, Inghilterra, Giappone, Emirati Arabi e nel Principato di Monaco.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal pubblico, dal lunedì al giovedì dalle ore 18:00 alle 21:00, e dal venerdì alla domenica dalle ore 18:00 alle 23:00. Sarà inoltre possibile prenotare visite private su appuntamento.