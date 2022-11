Avviso meteo per vento di burrasca forte (zone B e C). Le previsioni

L’Arpal ha emesso un avviso meteo per vento di burrasca forte sul Centro e il Levante (zone B e C) per oggi, martedì 22 novembre 2022.

Confermato, dunque, l’avviso meteo per vento di burrasca forte sulla Liguria che, per le prossime ore, interesserà ancora in particolare il centro e il Levante della regione.

Al momento le velocità medie più elevate si sono registrate al Lago di Giacopiane (Borzonasca, Genova), con 124.2 e dove una raffica ha toccato 166.7 km/h, Arenzano Porto (Genova) con 92.2 km/h (e raffica a 142.2 km/h), Monte Pennello (Genova) con 90.7 km/h (e raffica a 131 km/h). Altri raffiche intense si sono registrate a Fontana Fresca (Sori, Genova) con 122.8 km/h, Genova Castellaccio con 105.1, Marina di Loano (Savona) con 102.2. A Genova da segnalare una raffica a 91.1 km/h al Porto Antico mentre Savona Istituto Nautico ha registrato una raffica a 79.2 km/h.

Le piogge sono state al più di intensità moderata (20.4 millimetri in un’ora a Montagna, Quiliano-Savona), 17.0 a Monte Pennello; da inizio evento Isoverde (Campomorone, Genova) ha raccolto 94.2 millimetri, Genova Fiorino 75.8, Mele (Genova) 66.6.

Ha fatto la sua comparsa anche la neve con accumuli di oltre 20 cm a Monte Settepani (Osiglia, Savona), circa 10 a Urbe Vara Superiore e di 3-4 centimetri ad Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto, Genova).

Da segnalare, infine, il mare che, alla boa di Capo Mele è mosso con temperatura superficiale dell’acqua alle ore 11.00 di 19.2 gradi; la mareggiata attesa dalle prossime ore sulle coste di centro Levante avrà un periodo piuttosto lungo, di circa 9-10 secondi.

Le previsioni

Ecco, comunque, il dettaglio della previsione contenuta nell’AVVISO METEOROLOGICO emesso questa mattina che trovate QUI dettagliato con la simbologia legata ai fenomeni previsti:

OGGI MARTEDI’ 22 NOVEMBRE: venti settentrionali forti su AD (50-60 km/h), di burrasca su E con raffiche fino a 70-80 km/h (>90 km/h sui crinali), fino a burrasca forte su BC con raffiche oltre i 90 km/h (>100 km/h sui crinali). Attenuazione nel corso del pomeriggio. Ancora possibili residui rovesci al più moderati, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Residue deboli nevicate/spolverate nevose su CE sopra i 1000m. Moto ondoso in rapido aumento per onda lunga da Ovest-Sud-Ovest, mareggiate su BC la sera con periodo di 9-10 secondi e localmente su coste esposte di A.

DOMANI MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE: Durante la notte e fino al mattino ancora possibili mareggiate su C per onda lunga da Sud-Ovest, localmente agitato su B. Mare in calo a partire da nord

DOPODOMANI GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE: Mare molto mosso per onda lunga da SW con periodo fino ad 8 secondi.

Nell’immagine la mappa che “fotografa” la situazione di venti in Liguria alle ore 11.30 tratta omirl.regione.liguria.it