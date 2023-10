Atalanta-Genoa 2-0. Dea troppo forte per il Grifone

La Dea è troppo forte per un Genoa anche sfortunato che perde in trasferta per 2-0. Gli uomini di Gasperini mettono a segno nel secondo tempo.

Il tabellino

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (45′ st Hateboer), de Roon, Ederson, Ruggeri (44′ st Kolasinac); De Ketelaere (1′ st Miranchuk), Scamacca (34′ st Muriel), Lookman (34′ st Pasalic). A disp.: Musso, Rossi, Holm, Bakker, Bonfanti, Zortea, Adopo. All.: Gasperini

Genoa (3-4-2-1): Leali; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli (42′ st Fini), Thorsby (39′ st Galdames), Frendrup, Malinovskyi (39′ st Puscas), Haps; Gudmundsson, Ekuban (48′ st Vogliacco). A disp.: Calvani, Sommariva, Martin, De Winter, Kutlu, Hefeti, Matturro, Badelj. All.: Gilardino

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 23′ st Lookman, 50′ st Ederson (A)

Ammoniti: Lookman, Toloi, Hateboer, Zappacosta (A), Gudmundsson, Bani (G)