Asl3, domani  filo diretto con specialisti del Centro sclerosi multipla

Domani gli specialisti del Centro Sclerosi Multipla Asl3 sono a disposizione per un filo diretto telefonico dedicato a familiari e caregiver.

Gli esperti rispondono dalle 14 alle 17 al numero 010 849 8412 per informazioni sulla patologia e sui percorsi attivi in Asl3 in relazione al tema della gestione e assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla.

Durante la giornata sarà inoltre possibile contattare gli specialisti anche via mail attraverso l’indirizzo di posta elettronica insalute@asl3.liguria.it

L’iniziativa è organizzato da Asl3 in occasione dell’ONDA Open Day sulla Sclerosi Multipla (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere).