Arpal: allerta per temporali chiusa alle 15. Domani torna caldo afoso | Le previsioni

Stamane i responsabili di Arpal hanno confermato la chiusura dell’allerta gialla per temporali alle 15 di oggi su tutta la Liguria.

“Dopo la chiusura dell’allerta – hanno comunicato da Arpal – si segnala una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone come da avviso meteo, mentre per la prima parte di domani, venerdì 14 luglio, la bassa probabilità riguarderà il Centro e il Ponente (zone A, B, D).

Situazione in via di miglioramento su tutta la regione anche se permarrà residua instabilità sparsa fino a domani mattina su tutte le zone con possibili precipitazioni.

Dalla mezzanotte, una serie di celle temporalesche in sequenza hanno interessato e stanno ancora interessando la Liguria, in particolare la porzione di territorio compresa tra il Centro, i Versanti Padani di Ponente e i Versanti Padani di Levante.

Queste le cumulate massime che si sono registrate nella notte e nelle prime ore della giornata: 92.0 millimetri in un’ora a Isoverde (comune di Campomorone, Genova), 76.6 millimetri in un’ora e 47.6 millimetri in 30 minuti a Mignanego (Genova), 65.8 millimetri in un’ora al Passo del Turchino (comune di Mele, Genova), 56.4 millimetri in un’ora a Mele (Genova) e 50.0 millimetri in un’ora a Monte Cappellino (comune di Savignone, Genova). La cumulata massima totale a Isoverde con 163.0 millimetri seguita da 109.2 al Passo del Turchino e 104.4 a Mignanego.

I fenomeni sono stati accompagnati localmente da forti raffiche di vento che hanno toccato i 114.8 km/h al Lago di Giacopiane (comune di Borzonasca, Genova), intense fulminazioni e grandine.

Il passaggio instabile ha portato a un netto calo delle temperature: Genova – Centro Funzionale è passato da 27.2 gradi delle ore 8 a 21.9 gradi alle ore 9. Alla stessa ora, ieri il termometro segnava 30.7 gradi”.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

OGGI. Fino al pomeriggio saranno ancora possibili temporali sparsi di forte intensità, soprattutto nelle zone interne. Pertanto, è confermata un’alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone accompagnati puntualmente da piogge fino a molto forti, grandine e forti raffiche di vento. Seguirà per il tardo pomeriggio e la serata una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Disagio fisiologico per caldo solo su zone costiere, per alti valori di umidità.

DOMANI. Durante la notte e fino a metà giornata instabilità residua con locali fenomeni di forte intensità. Viene segnalata una bassa probabilità di temporali forti sulle zone ABD con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Osservare le opportune norme di autoprotezione. Isolati rovesci moderati altrove. Disagio fisiologico per caldo su tutte le zone, per alti valori di umidità.

SABATO 15 LUGLIO. Masse d’aria meno umida interessano la regione ma con temperature in aumento. Pertanto viene confermato il disagio fisiologico per caldo su tutte le zone ed in particolare per le aree urbane e le valli poco ventilate.