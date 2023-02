Appuntamenti di “Passeggiando con Migrantour” a Genova. Il 25 febbraio in arrivo le passeggiate “Lingua Madre” e “La Genova di Faber”.

Appuntamenti di “Passeggiando con Migrantour” – percorsi a km 0 per scoprire luoghi, culture, tradizioni.

Sabato 25 febbraio ore 15.00 : “Lingua Madre”

“Le lingue madri, in un approccio multilinguistico, sono fattori essenziali per la qualità dell’istruzione, che è alla base dell’emancipazione di donne e uomini e delle società in cui vivono”. (Irina Bokova, Direttore Generale dell’UNESCO)

Sabato 25 febbraio alle ore 15.00 avrà luogo “Lingua Madre”

Si tratta di una passeggiata interculturale a cura di Migrantour Genova e Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che affronterà i temi della migrazione con particolare attenzione alle lingue che si possono ascoltare durante la passeggiata.

Sarà infatti l’occasione per parlare e ricordare la ricorrenza del 21 febbraio, data in cui l’Unesco ha istituito la Giornata Internazionale della Lingua Madre.

Le lingue, di importanza strategica per le persone, rappresentano l’identità, la comunicazione, l’integrazione sociale, l’istruzione e lo sviluppo. Le società multilingue e multiculturali esistono attraverso le loro lingue che trasmettono e preservano le conoscenze e le culture tradizionali in modo sostenibile.

La diversità linguistica è sempre più minacciata dalla scomparsa di un numero sempre maggiore di lingue e a livello globale, il 40% della popolazione non ha accesso a un’istruzione in una lingua che parla o comprende. Impegnarsi a preservare la diversità delle lingue come patrimonio comune è un valore per tutti.

Le passeggiate MIgrantour sono un “viaggio” per il mondo restando “sotto casa”, per conoscere i tanti volti della città, accompagnati da cittadini di origine straniera, per svelare storie, nuovi sapori e tradizioni che provengono da ogni parte del Pianeta.

L’obiettivo è promuovere una nuova idea di turismo interculturale, con un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, facendoci scoprire alcune aree del Centro Storico di Genova oggetto di riqualificazione territoriale, che vedono una maggior presenza partecipata sia di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

INFO

Costo della passeggiata 10 € a partecipante. Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone. Per info e prenotazioni scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280

*********************

Sabato 25 febbraio ore 15.30 “La Genova di Faber”

Passeggiata sulle orme di Fabrizio De André a cura di viadelcampo29rosso, museo della canzone d’autore genovese

Sabato 25 febbraio ore 15.30, torna La Genova di Faber, sulle orme di Fabrizio De André nella Città Vecchia. proposta targata viadelcampo29rosso, che propone una camminata nei luoghi di alcune delle canzoni di Faber contenute nel suo straordinario album Creuza de ma in compagnia di Laura Monferdini, responsabile dei contenuti del museo e autrice di libri su De André.

Una passeggiata che ci proietta nelle atmosfere mediterranee di Genova e accompagna i partecipanti tra i caruggi senza mai perdere di vista il mare su cui la Superba si affaccia.

Si va alla scoperta delle bellezze nascoste di questa città che De André definì “sua moglie” proprio per ribadire il suo legame indissolubile con le sue origini, passeggiando per i caruggi e sul fronte mare, tra aneddoti, musica e parole.

Il tour parte da viadelcampo29rosso, spazio-museo del Comune di Genova dedicato alla “scuola genovese” dei cantautori, gestito dal 2012 dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, presso il quale i fan di De André possono ammirare oltre ai dischi in vinile originali, memorabilia , fotografie, manifesti e la mitica Esteve ’97 appartenuta a Faber.

INFO

Il costo della visita è di 10 euro.

Solo su prenotazione al numero 320 8809621 o a info@viadelcampo29rosso.com (soggetta a conferma, minimo 8 pax).