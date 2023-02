Rifacimento di Via dei Bianchi a Castelnuovo Magra. Al via gli interventi che interessano rete fognaria, acquedotto e pavimentazione.

Il Comune di Castelnuovo Magra ha dato il via ai lavori di rifacimento della rete fognaria di Via dei Bianchi nel centro storico del paese.

“Si tratta di un cantiere un po’ complicato ma necessario – racconta Daniele Montebello, sindaco di Castelnuovo –

Al cantiere si accede con mezzi molto piccoli, lavorando in mezzo alle case ma con questi interventi doverosi andremo a rifare completamente la linea fognaria e nel frattempo a posare dei cavidotti per far passare un domani la fibra o

quanto si renderà necessario”.

Il cantiere in corso interverrà anche sull’acquedotto.

“In questo modo sistemiamo anche la linea delle acque – continua Montebello –

Il costo dell’intervento complessivo è stimato in circa 360.000 euro, per metà a carico del Comune e per l’altra metà a carico di Acam Iren, cui è stato affidato l’intero intervento. Nell’occasione verrà creata inoltre una nuova pavimentazione che prevede la posa di sampietrini, materiale autorizzato dalla Soprintendenza a testimonianza della necessità di valorizzare al meglio le vie del centro di Castelnuovo, e che presenta costi ben più elevati di un semplice asfalto. Per questo motivo –

conclude il sindaco – il sostegno economico di Acam risulta ancor più apprezzato”.

Questo ulteriore intervento consentirà infatti all’amministrazione comunale di sistemare una strada del centro storico ad oggi priva di una pavimentazione decorosa.