Le cryptomonete più interessanti del 2023

Il complesso mondo delle cryptomonete è in continua evoluzione. Un universo che sta prendendo forma e si sta strutturando con normative ad hoc. Infatti, la mancanza di regolamenti hanno creato caos e instabilità, per questo è stato spesso penalizzato perché non conforme ai mercati finanziari tradizionali.

Oggi, sempre più aziende sono interessate a investire in valute digitali nonostante la volatilità che le contraddistingue e la forte incertezza che si è abbattuta nelle economie mondiali negli ultimi mesi. Ma, dopo un 2022 particolarmente difficile, forse uno dei peggiori della storia delle crypto, ora pare che il momento sia propizio e il nuovo anno sia destinato alla ripresa. I buoni presupposti per pensare ad acquistare asset digitali ci sono, bisogna solo capire le necessità personali, la capacità di investimento, quali sono i migliori exchange da usare e le previsioni degli esperti sulle monete. Se vuoi saperne di più, clicca qui.

Le certezze nella finanza per garantire profitti sicuri non esistono, ma è possibile stilare un elenco delle crypto dal più alto potenziale, che promettono bene per il prossimo anno.

Bitcoin

La prima moneta virtuale in assoluto è anche la prima per capitalizzazione di mercato. Dopo un periodo altalenante, ha iniziato in positivo il 2023 e potrebbe raggiungere un’impennata significativa.

Cardano

Una delle blockchain più note di sempre, è anche un asset tra i più popolari. La sua piattaforma basata su smart contract permette di creare diverse DApp e protocolli di Finanza Decentralizzata (DeFi), un’attrattiva vincente che convince molti investitori.

Ethereum

Nella lista delle big non poteva mancare una delle più famose e acclamate monete digitali del momento: Ethereum. La blockchain forse più sfruttata al mondo, anche per via dei suoi svariati usi per i protocolli DeFi e il mining di NFT, è anche riuscita a superare alcuni dei primati di Bitcoin.

Shiba Inu

La moneta virtuale nata quasi per gioco, dopo i successi iniziali, è riuscita a cavalcare i mercati grazie all’ecosistema creato con i token all’interno.

The Sandbox

Concludiamo la lista con The Sandbox, che segue la nuova frontiera del metaverso. Sviluppata su una blockchain di Ethereum rappresenta una nuova realtà nel Gaming. Oggi la piattaforma ha oltrepassato i 40 milioni di download in tutto il globo, e la sua moneta è pronta ad esplodere.