Ansaldo in crisi, ma ai dirigenti 44 Suv Audi nuovi di zecca. Protesta Fiom-Rsu

Quarantaquattro nuove auto per altrettanti dirigenti di Ansaldo Energia. I vertici dell’azienda hanno deciso di sostituire il parco auto aziendale, sostituendo le Fiat Stelvio con dei Suv Audi Q4 nuovi di zecca.

La scelta ha suscitato proteste e non poche polemiche tra i lavoratori, da mesi impegnati in una vertenza per chiedere investimenti e risorse per il futuro dello stabilimento genovese.

In particolare, i sindacalisti della Fiom hanno immediatamente fatto girare un volantino con impresse le immagini e il costo di ciascuna delle auto: “Ben 60 mila euro – scrive il sindacato – ogni commento e’ superfluo”.

“L’assenza di commesse negli ultimi quattro anni – hanno rimarcato i sindacalisti dell’Rsu – si cambiano pure le auto, ma a noi dicono di risparmiare”.