Martedi 30 conferenza de A Compagna con Aldo De Scalzi e il Sound di Genova

Dopodomani martedì 30 ottobre alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, dall’uscita della metropolitana, A Compagna, l’associazione di promozione, diffusione e tutela della lingua e cultura liguri presieduta dal Professor Franco Bampi, nell’ambito delle conferenze “I Martedì de A Compagna”, che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il sesto appuntamento del ciclo 2018-2019. Relatore Aldo De Scalzi sul tema: “Il sound di Genova”. Ingresso libero.

Aldo De Scalzi, 61 anni, pluripremiato autore di colonne sonore (3 David di Donatello, 3 Nastri d’Argento, 2 Globi d’oro e altri riconoscimenti di pregio) è, prima di tutto, un genovese ed è stato, prima di questi ultimi 20 anni passati nel mondo del cinema e della TV, protagonista della scena musicale della città. Grazie anche al fratello Vittorio (Leader dei New Trolls) e al padre Gianni (primo tra i discografici ad occuparsi della musica dialettale), Aldo, negli anni, ha lavorato alla “Canzone in dialetto” non solo come produttore/arrangiatore ma anche come compositore con la passione di chi ha la città e la sua parlata nel cuore.

Il “Sound di Genova” racchiude quindi le sue esperienze musicali a Genova tra il ’70 e il ’90, le sue esperienze di “Genovese a Roma” tra il ’90 e oggi e il suo ritorno in città da 10 anni a questa parte. L’incontro prevede alcune proiezioni tratte da alcuni dei film musicati da lui.

La conferenza si tiene nell’Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova in Sarzano (350 posti a sedere). Si tratta della chiesa sconsacrata che è sulla piazza ed è raggiungibile, oltre che con la metropolitana, da Piazza Carignano percorrendo il ponte di Carignano (Via Ravasco) oppure lungo la direttrice Piazza Dante, Porta Soprana, Via Ravecca, Sarzano.

