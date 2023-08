Ancora fiamme nell’Imperiese: tre incendi attivi

Operazioni senza sosta nell’Imperiese per gli incendi. Vigili del fuoco e volontari sono impegnati da lunedì sera nello spegnimento delle fiamme in tre comuni in provincia di Imperia.

Il primo incendio boschivo è scoppiato sopra Sanremo, in località Verezzo.

Circa 300 ettari di vegetazione sono andati distrutti. Nella notte tra martedì e mercoledì le fiamme hanno raggiunto Ceriana, avvicinandosi pericolosamente alle case. Per questo motivo 7 persone sono state fatte evacuare in via precauzionale.

Ieri sera, persistendo le fiamme è stata anche emanata una ordinanza di allontanamento, sempre in via precauzionale, per la notte, degli abitanti, 34 persone, delle zone limitrofe al rogo.

La decisione di allontanamento dalle case dei residenti è stata presa ieri pomeriggio nel corso di una riunione operativa tra il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, il questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore e le forze dell’ordine.

Gli sfollati dovrebbero restare fuori casa per uno o due giorni. Ora a fare paura è il fumo che rende l’aria poco respirabile.

Sul posto stanno operando tre canadair, due elicotteri della Regione, una quarantina di vigili del fuoco a terra e volontari dell’Aib.

Altro incendio interessa il bosco di Badalucco, in località Cave di San Giorgio. Qui le fiamme, anche se lontane dalle case, hanno ripreso vigore.

Ieri sera, poi, un altro incendio si è sviluppato, sempre nell’Imperiese, questa volta lungo la statale 28, dopo la galleria Madonna degli Angeli, a Pontedassio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Protezione civili e i Carabinieri.

Le fiamme non sono vicino alle abitazioni.

Purtroppo secondo gli amministratori del territorio l’origine degli incendi sarebbe dolosa.