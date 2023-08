Massimo Boldi il 25 agosto allo Schooner di Sestri Levante, in Via PILADE QUEIROLO 27 – PORTICCIOLO DI SESTRI LEVANTE (GE)

MASSIMO BOLDI E MITCH DJ DI RADIO 105

Una serata di puro divertimento che porta il 2023 al 1980 con il secondo appuntamento , dopo la serata con

MORGAN ancora un grande appuntamento che nasce dalle collaborazione tra il “Contemax e Mani dI Velluto.

MASSIMO BOLDI , il protagonista della comicità italiana, il volto e la voce dei personaggi più esilaranti della commedia italiana, sarà, con tutto il suo entusiasmo e la sua proverbiale esuberanza l’ospite d’onore di una serata che partirà fin dalla cena, al Ristorante San Marco , per poi proseguire allo Schooner, al piano superiore.

Mitch DJ, noto per la sua carriera eclettica, è microfono d’oro 2022 nella scena radiofonica, speaker del

programma “Tutto esaurito” di Radio105 e’ noto al grande pubblico come ex “iena” del noto programma televisivo “Le Iene”, dimostrando un talento poliedrico.

Oltre alle sue competenze radiofoniche, Mitch DJ ha fatto il suo ingresso nel mondo della produzione musicale,

dimostrando un orecchio raffinato nella scoperta di nuovi talenti. Ha collaborato con numerosi cantanti, aiutandoli

a trasformare le loro passioni in tracce di successo.

Massimo BOLDI & Mitch DJ Dando il via a danze e risate insieme a Mitch Dj di RADIO 105, per uno stravagante e insolito intrattenimento spazio/temporale che con battute e musica ci riporterà nei ricordi piu vicini e piu lontani di una carriera strepitosa.

Un momento di spensieratezza e cultura della comicità che, attraverso una serata di musica dagli anni 80 ai

giorni nostri, cullerà gli ospiti in una serata con amici speciali, una festa di fine estate insieme a Massimo Boldi

e Mitch Dj di Radio105 per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito in tutto il periodo estivo, e accogliere i

nuovi amici, manterremo la stessa formula di sempre, per dare a tutti la possibilità di passare a trovarci in questa

serata cosi speciale.

ingresso libero 1 consumazione obbligatoria 10€