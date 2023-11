Amt, truffa e falso in bilancio. Gavuglio indagata. Pd: dimissioni

La contestata incorporazione di Atp esercizio, l’ex azienda di trasporto pubblico provinciale di Genova in Amt, l’azienda di trasporto municipale, e’ finita al centro di un’indagine della Procura di Genova con perquisizioni effettuate nei giorni scorsi anche a Palazzo Tursi.

Tra gli indagati spiccano Ilaria Gavuglio, attuale presidente e in precedenza nel collegio sindacale di Amt, e Marco Beltrami gia’ amministratore unico di Amt e poi dal 2021 fino a fine 2022, presidente.

Per sette dirigenti o ex dirigenti dell’azienda e’ arrivato un avviso di proroga delle indagini preliminari. I reati ipotizzati sono, a vario titolo, truffa e falso in bilancio.

La notizia ha suscitato immediate reazioni dalla politica locale. Il Pd ha chiesto le dimissioni della presidente Gavuglio.

“Apprendiamo – hanno riferito dal Pd genovese – con profonda preoccupazione dell’inchiesta della Procura di Genova per truffa e falso in bilancio che coinvolge alcuni dirigenti, attuali e passati, di Amt. Fatti gravissimi, anche per il ruolo del sindaco Marco Bucci, che aveva spinto per l’operazione di acquisizione di Atp e che aveva fortemente voluto Ilaria Gavuglio alla guida dell’azienda, dopo l’addio di Beltrami”.

L’indagine della Guardia di Finanza si concentra su alcuni movimenti societari che hanno portato l’azienda del trasporto pubblico locale ad assorbire risorse e mezzi di Atp, malgrado il parere negativo di Autoguidovie, azionista di minoranza ma con oltre il 48% delle quote, che aveva contribuito a una ricapitalizzazione per 1,7 milioni di euro.

“Un’operazione, quella di acquisizione – ha aggiunto il capogruppo comunale del Pd Simone D’Angelo – fortemente voluta dalla maggioranza di Bucci che gia’ nel 2019 ci aveva visti contrari in quanto mancavano le certezze sull’effettiva fattibilita’ dell’operazione e la mancanza di garanzia su esiti e conseguenze.

Ci chiediamo come possa una persona indagata, nel ruolo di revisore, per falso in bilancio rimanere presidente del consiglio di amministrazione della societa’ di cui avrebbe falsificato il bilancio. Ilaria Gavuglio si dimetta a garanzia del giusto procedere delle indagini e di Amt”.