Amt Genova, cambi al capolinea viale Caviglia lunedì 6 novembre

Amt, da lunedì 6 novembre variazioni al capolinea di Genova viale Caviglia.

Per consentire la realizzazione di alcuni lavori al capolinea bus Amt di viale Caviglia in Genova, lunedì 6 novembre, alcuni capolinea verranno spostati temporaneamente. Nello specifico:

Il capolinea della linea 715 Chiavari – Genova verrà spostato in Viale Duca d’Aosta.

Il capolinea della linea 702 Rossiglione – Campoligure – Masone – Genova Brignole verrà spostato in Via L. Cadorna lato mare.

La linea 728 Montoggio – Creto – Genova Brignole verrà limitata in via Geirato.

I clienti della linea 728 potranno interscambiare con le linee urbane anche utilizzando i titoli di viaggio provinciali. I percorsi verranno ripristinati non appena termineranno i lavori stradali. ABov