Amt, fiera di Struppa: cambio percorsi servizio bus

Amt, fiera di Struppa: Variazioni dei percorsi delle linee bus sabato 3 giugno.

In occasione della fiera di Struppa, sabato 3 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 23.30 (o comunque fino al termine della manifestazione) le linee bus Amt N. 13, 479 e i15 subiscono le seguenti modifiche di percorso.



Bus, Linea 13

Direzione Prato: i bus Amt, giunti in via Struppa, transitano su ponte Green, via Pedullà, rotatoria Canova, dove invertono la marcia ed effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione Centro: i bus, in ripartenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.



Linea bus 479

Direzione San Martino di Struppa: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, via di Sponda Nuova, via Pedullà, ponte Green, via Struppa, via Molassana, dove riprendono regolare percorso.



Bus Linea i15

Direzione S. Eusebio: percorso regolare. Direzione Struppa: i bus, giunti al termine di via Canepa, proseguono per via Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.