Amici dell’Acquario – Incontro su antiche e nuove dipendenze mercoledì 21, nell’ambito del ciclo “A fil di scienza”, a cura di Francesco Durand, Dirigente psicologo al SERD dell’ASL 3, consigliere dell’Ordine Psicologi Liguria, psicoterapeuta, e Francesca Raffo, Psicologa Psicoterapeuta, consigliera direttivo CSTCS (Centro Studi per la Terapia della Coppia e del Singolo) di Genova.

Minacciati da pericoli presenti o passati, oscillanti tra paura del futuro, tendenze regressive e spinte evolutive, rimaniamo vivi come possiamo.

A volte facendo finta di essere altro, talvolta anestetizzando il dolore mentale, quanto basta per non perderci, o per ritrovarci.

“Tranquillanti” che “proteggono” o “stimolanti” che “vitalizzano”, alcune dipendenze sono davvero rischiose per i nostri giovani, che, come creature d’acqua, si rifugiano, si mimetizzano, sottraendosi alle frustrazioni e privandosi forse, di nuove scoperte e altre vite.

Dall’eroina all’ecstasy, dalla cocaina alla ludopatia, dall’alcol alle dipendenze tecnologiche, verso le nuove sostanze d’abuso, un viaggio intorno a quello che gli adolescenti non dicono.

Questo incontro, patrocinato e sostenuto dal Municipio 1 Centro Est, è organizzato dagli Amici dell’Acquario in collaborazione con Acquario di Genova e Costa Edutainment.

Gli incontri degli Amici si svolgono, come di consueto da 29 anni, ogni mercoledì alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza.