Lanterna Corse Rally Team Costa super allo Slalom Chiavari Leivi, buona gara per Barranca all’esordio, Ballerini e Gallo pronti

Ottimi risultati per la Lanterna Corse Rally Team in un piovoso Slalom Chiavari Leivi. Tra i birilli del Levante genovese il portacolori Jacopo Costa ha infatti colto il successo tra i piloti under 23, primeggiando anche in classe A1150 ed ottenendo il secondo posto in Gruppo A, portando la piccola Fiat 600 in decima posizione assoluta.

Una prestazione di assoluto rilievo, alla quale si aggiunge l’ottimo esordio al volante per Davide Barranca, quarto in classe N1600 con una Citroen Saxo in un debutto non certo semplice, viste le condizioni climatiche.

Il weekend del 4-5 novembre vedrà invece il team genovese impegnato in due manifestazioni rallystiche; Riccardo Gallo e Marco Gallizia e Albert Kart saranno al via del Rally Santo Stefano Belbo – Trofeo delle Merende, gara nazionale che si correrà sulle colline piemontesi.

Tornerà invece nella Repubblica di San Marino Pietro Ballerini, che dopo la positiva esperienza del Rally Legend si calerà nuovamente nell’abitacolo di una Skoda Fabia Rally2, questa volta messa a disposizione dalla Erreffe, per partecipare alla Halloween Ronde. La navigatrice del pilota di Bobbio sarà ancora Susy Ghisoni.