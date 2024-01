Al via Antiqua al Porto Antico di Genova

Ieri sera il vernissage della mostra. Dal 27 gennaio al 4 febbraio ai Magazzini del Cotone

Genova – La terza edizione di “Antiqua”, la mostra mercato dedicata all’arte antica, ha ufficialmente preso il via ieri presso i Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova.

Il vernissage, tenutosi nel tardo pomeriggio, è stato introdotto dai protagonisti dell’evento, tra cui il presidente del Porto Antico, la direttrice del Museo Diocesano, i responsabili di Bper Banca e dalla Galleria d’Arte Moderna di Genova.

L’edizione di quest’anno è interamente dedicata all’arte sacra, evidente nei numerosi dipinti esposti dagli antiquari partecipanti e negli spazi curati da La Galleria Bper Banca, la Galleria d’Arte Moderna di Genova e il Museo Diocesano – Chiostro dei Canonici di San Lorenzo.

Nel contesto dell’iniziativa “Arte in pillole”, che presenta incontri con gli esperti, sono programmati due appuntamenti nel weekend. Il primo, domani, sabato 27 gennaio alle ore 16, tratterà il tema “I Dipinti di Devozione” della collezione La Galleria BPER. Tre opere, datate tra il XVI e il XVII secolo, saranno in mostra ad Antiqua, tra cui “La Madonna che legge, con il Bambino, san Giovannino e santa Elisabetta” di Luca Cambiaso.

Domenica 28 gennaio, sempre alle ore 16, Simona Parigi, conservatore della Galleria Arte Moderna di Genova, condurrà il pubblico alla scoperta di “Il Santo Pittore, cospiratore e cavaliere. Bertelli”, illustrando i cinque bozzetti per decorazioni a fresco realizzati da Santo Bertelli, un artista della scuola grigia attivo nella seconda metà dell’Ottocento tra Roma e Genova.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte sacra e antica, con opere d’epoca esposte e incontri informativi che arricchiscono l’esperienza dei visitatori.

Orari e biglietti

L‘orario di apertura nei due finesettimana è dalle 10 alle 20 e dalle 14 alle 20 da lunedì a venerdì.

I biglietti – 12 Euro e 8 Euro il ridotto – sono acquistabili on line sul sito antiquagenova.com e direttamente alla biglietteria della manifestazione nel foyer dei Magazzini del Cotone.

Potranno usufruire del biglietto ridotto tutti i possessori di Bancomat e Carte di Credito BPER Banca/Banca Carige e i possessori della Carta verde del periodico “Vivere in campagna”. Scontistica reciproca per il Museo Diocesano e per il Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo, a Palazzo Ducale per “Artemisia Gentileschi” e “Calvino Cantafavole”.

Ampie le possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti, nelle immediate vicinanze i capolinea delle linee1,13,32 e la fermata della metropolitana San Giorgio.

Antiqua è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio. Main sponsor è Bper Banca, sponsor La Generale.

Info: www.antiquagenova.it

