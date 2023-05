A12, incidente tra Rapallo e Chiavari: 32enne ferito e code

Caos autostrade liguri, piene di cantieri infiniti, e stamane ancora un altro incidente. Poco prima delle 7 sull’A12, tra Rapallo e Chiavari in direzione levante, un’auto è uscita di strada scontrandosi violentemente contro le protezioni laterali.

Nei pressi del cavalcavia Campodonico si è formata subito una coda chilometrica.

Il 32enne conducente del mezzo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura, finendo a bordo carreggiata. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con gli agenti della Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i tecnici di Autostrade.

L’intervento dell’ambulanza è stato attivato in codice rosso per dinamica per poi essere declassato in giallo.

Il ferito in codice giallo è stato trasportato all’ospedale di Lavagna.