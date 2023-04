A Pra’ sabato e domenica il Meeting Società e Master area Nord

Il 1° Meeting di Società e Master per il Nord si svolgerà sabato e domenica prossimi sul bacino remiero di Genova Pra’. Un fine settimana all’insegna del canottaggio scolastico e nazionale soprattutto rivolta alle categorie Under 18 1° anno (15 anni) e Under 18 2° e 3° anno (16-17 anni). Accanto alle gare giovanili e a quelle per Over 17, valide per acquisire punteggio per le classifiche nazionali, sono in programma anche quelle legate alla categoria Master e sono valide per la “Classifica Coppa Master per Società 2023”.

L’evento remiero è organizzato dal COL che fa capo al Rowing Club Genovese, del Presidente Francesco Misurale, in collaborazione con il Comitato Regionale FIC Liguria, della Presidente Carola Maccà.

Saranno 782 gli atleti/gara impegnati in 291 equipaggi che difenderanno i colori di 34 sodalizi nelle due giornate di competizioni, con la Canottieri Varese che schiera la compagine più numerosa con 46 atleti fisici e 28 equipaggi, davanti a Gavirate ed Esperia con 45 atleti ciascuno. Ben rappresentati anche i club padroni di casa di Rowing Club Genovese ed Elpis, in gara rispettivamente con squadre di 36 e 34 atleti. Presente invece a Genova con un solo rappresentante la Canottieri Sile, che lo scorso 1° aprile ha festeggiato l’80° compleanno del suo celebre tecnico Primo Baran, indimenticato Campione Olimpico in due con a Messico 1968.

Le gare scatteranno alle 9.30 di sabato ed i primi a guadagnare i riflettori saranno gli atleti impegnati nelle qualifiche del doppio Open Misto. Le qualifiche, con la formula del primo o primi due (a seconda degli iscritti) in finale più i migliori tempi a completare, si succederanno fino alle 11.15, dando spazio, oltre alle già citate categorie Open, agli Over 17 e agli Under 18. Dalle 11.20 quindi il via alle finali Master, Esordienti, Open, Under 18 e Over 17 che si alterneranno fino alla fine della giornata.

Si riprenderà domenica a partire dalle 9.00 con l’apertura affidata alle qualifiche riservate alle categorie Over 17, che poi, alternandosi con gli atleti Under 18, daranno spettacolo fino alle 10.35. Dalle 10.40 poi ancora finali, cominciando sempre dagli “esperti del remo” e proseguendo con Open, Over 17 e Under 18.