A Marina di Loano le selezioni per Miss Italia

Loano – Si terrà sabato 14 maggio dalle 10 alle 18 presso Marina di Loano il primo casting ligure per l’edizione 2022 di Miss Italia. L’evento è stato organizzato da Vecchia Loano, il cui presidente Agostino Delfino è stato nominato collaboratore per la Liguria di Mirella Rocca Borelli, che detiene il marchio di Miss Italia per Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

“La nomina mi riempie di piacere ed orgoglio – spiega Agostino Delfino – e certifica il grande lavoro portato avanti in tutti questi anni dal sottoscritto e dai volontari Vecchia Loano. La prima edizione del nostro concorso di bellezza estivo, Miss Riviera delle Palme, si è tenuto sulla passeggiata a mare, poi si è spostato nel palmeto e infine, lo scorso anno, è approdato in piazza Italia. Come avevo annunciato in occasione dell’ultima edizione, la nostra intenzione è di non lasciare più questo spazio. Non solo manterremo questa promessa, ma ora abbiamo anche raggiunto un altro nostro obiettivo: quello di collaborare con il marchio di Miss Italia. Per la finale dell’edizione 2022 di Miss Riviera delle Palme, in programma il 28 agosto, abbiamo una grossa novità, sulla quale però vogliamo mantenere ancora un po’

di mistero. Ma posso dire che è sempre collegata a Miss Italia”.

Secondo Delfino queste iniziative danno grande lustro a Loano, che sta diventando “la capitale regionale della bellezza femminile. In occasione del casting del 14 maggio saranno scelte le concorrenti che parteciperanno alle selezioni per tutta la Liguria. La selezione è aperta a ragazze dai 18 ai 30 anni. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito di Miss Italia. Ringrazio la Marina di Loano per l’ospitalità e l’amministrazione comunale di Loano con la quale collaboriamo per i maggiori eventi loanesi”.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 011.0899830 o 392.8392721