A Compagna dona €1000 per l’emergenza Covid-19

A Compagna, preso atto della grave situazione sanitaria e delle richieste di aiuti economici da parte delle istituzioni, ha deciso, a nome dei soci, di devolvere 1000,00 euro a favore di “Regione Liguria – Raccolta Fondi a Sostegno Emergenza Coronavirus”.

A Compagna è ben conscia che l’importo devoluto è di modesta entità, ma l’allargamento della sede di piazza della Posta Vecchia richiede lavori di ripristino e acquisto di arredi che, a causa dell’epidemia, non è stato possibile quantificare. Per questo A Compagna non ha potuto esporsi maggiormente, ma come associazione storica ha voluto comunque essere presente.

“Concludo con due proverbi genovesi che affermano come anche i piccoli contributi siano importanti: tanti pöchi fan ’n’asæ, o pöco o se conta, o ninte no. Un abbraccio a tutti i soci e simpatizzati, con la speranza di poterci rincontrare presto.Franco Bampi”

A Compagna aderisce all’iniziativa lanciata dal Festival Paganiniano di Carro, insieme all’Associazione Amici di Paganini, di dedicare a Niccolò Paganini il ponte sul fiume Polcevera, a Genova, che sarà inaugurato nei prossimi mesi. Il grande violinista genovese è un simbolo dell’eccellenza italiana così come il ponte è un simbolo di rinascita non solo per Genova ma per l’intero Paese.

Per aderire alla raccolta firme occorre cliccare qui e seguire le istruzioni.