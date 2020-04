Croce Rossa, a La Spezia concorso di disegno per bambini

“Cosa pensi della Croce Rossa?” Aperto il concorso di disegno per i bambini spezzini.

Come vedono la Croce Rossa i più piccoli in questo periodo di emergenza coronavirus? E’ la domanda alla base di “CRI negli occhi dei bambini”, il concorso di disegno lanciato dalla Croce Rossa della Spezia e aperto a tutti i bambini spezzini.

Le famiglie interessate a far partecipare i loro bambini devono inviare un loro disegno colorato alla pagina Facebook “Giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia” oppure alla mail fabio.dardengo@liguria.cri.it, in cui i bambini devono rappresentare cosa pensano della Croce Rossa in questo periodo di emergenza. I disegni verranno pubblicati su Facebook dai Giovani CRI e il migliore riceverà un premio di riconoscimento. Con questa iniziativa la Croce Rossa vuole stare vicino ai bambini e alle loro famiglie, coinvolgendoli in un gioco per passare il tempo insieme e dimenticare, almeno per un attimo, le difficoltà causate dalle misure di restrizione.