Von der Leyen su gas: E’ un ricatto. Ungheria apre conto ed Eni?

Il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen circa il blocco della fornitura di gas da parte russa ad alcuni Paesi membri della UE per il mancato pagamento in rubli, ha commentato: “L’annuncio di Gazprom di blocco unilaterale della consegna di gas ai clienti in Europa è l’ennesimo tentativo della Russia di usare il gas come strumento di ricatto.

Questo è ingiustificato e inaccettabile. Mostra ancora una volta l’inaffidabilità della Russia come fornitore di gas. Siamo preparati a questo scenario. Siamo in stretto contatto con tutti gli Stati membri. Abbiamo lavorato per garantire consegne alternative e i migliori livelli di stoccaggio possibili in tutta l’UE.

Gli Stati membri hanno messo in atto piani di emergenza proprio per questo scenario e abbiamo lavorato con loro in coordinamento e solidarietà. In questo momento si sta svolgendo una riunione del gruppo di coordinamento del gas. Stiamo decidendo la nostra risposta coordinata dell’UE. Continueremo anche a lavorare con i partner internazionali per assicurare flussi alternativi. E continuerò a lavorare con i leader europei e mondiali per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Europa. Gli europei possono confidare nel fatto che saremo uniti e pienamente solidali con gli Stati membri colpiti di fronte a questa nuova sfida. Gli europei possono contare sul nostro pieno sostegno”.

It comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to blackmail us.

This is something the @EU_Commission has been preparing for, with Member States and international partners.

Our response will be immediate, united and coordinated.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022