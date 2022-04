Pallavolo – Matec verso la “partitissima”

La Spezia – La Matec Group Spezia gira a mille in quella che viene a sembrare quasi una prova generale in vista di quella resa dei conti con l’ Ambra Cavallini, in programma alla Spezia sabato prossimo 30/4, con in palio l’ascesa diretta in Serie B1…mentre chi perde dovrà passare dai playoff.

La brusca caduta della Corbinelli Montespertoli in quel di Sarzana, infatti, ha circoscritto la questione della promozione alle due co-capolista. L’ Ambra Cavallini vanta miglior quoziente-set, ma la Matec Group appunto giocherà in casa lo scontro diretto nell’ultimo turno della “regular season”, vedremo chi la spunta.

Per la cronaca a Capannori la Matec ha schierato la Pieroni al palleggio con la Chini opposto, al centro la Gianardi e capitan Leri, con la Pilli libero; di banda la Fusani e la “top scorer” Roni.

Infine questa appunto la classifica, nel Girone I della Serie B2 femminile nazionale, all’indomani di quello che è stato il recupero della 14.a giornata (a suo tempo “saltata” per colpa della pandemia): Ambra Cavallini e Matec Sp punti 48 punti, Corbinelli Montespertoli Fi 44, Azzurra San Casciano 42, Ariete Prato 40, Flora Buggiano Pt e Timenet Empoli 34, Ricami Fenice Pistoia 33, Lunezia Volley 30, Baia Marinaio Cecina Li 18, Nottolini U18 Lucca 6, Pallavolo Scandicci 1.

Tabellino.

NOTTOLINI U18 – MATEC SPEZIA 0 – 3

SET: 12-25 / 19-25 / 18-25.

NOTTOLINI UNDER 18 LUCCA: Caporali 7, Castaldi 3, Fatone 5, Benvenuti 1, Nuti 3, Grucka 0, Caseti 3, Martinelli 8, Faraca 1, liberi Gambarotti e Zarattini; n.e. Bertini e Degli Innocenti.

MATEC GROUP LA SPEZIA: Pieroni 3, Chini 19, Leri 6, Gianardi 3, Roni 20, Fusani 9, libero Pilli; n.e. Mariani, Mutti, D’ Ambrosio.

ARBITRI: Calandra Sebastianel e Sinigaglia.

Nella foto un recentissimo allenamento della Matec