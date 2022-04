Pallavolo – Lunezia bello e forse spacciato

Sarzana – Per triste ironia della sorte il Lunezia Volley si ritrova virtualmente in Serie C proprio nel giorno della sua prestazione più convincente in questo campionato. Polverizzata infatti al Palabologna la Corbinelli Montespertoli terza in classifica, sul parquet sembrava quest’ultima la squadra in zona-retrocessione e il Lunezia quella in corsa per la promozione, a cui invece adesso le fiorentine devono per ulteriore ironia della sorte rinunciare. Purtroppo, a fine gara ecco la notizia che la Ricami Fenice Pistoia aveva raccolto un punto contro la Timenet Empoli, a questo punto per mantenere in B2 le “lunensi” occorrerebbe una sorta di miracolo nell’ultima giornata della “regular season”.

Per la cronaca sarzanesi con la Brizzi al palleggio e la Lupi opposto, la Nicolini e la Santagostino al centro dov’è comparsa pure la Buccelli, di banda la Gorgoglione e capitan Marku; da libero la Fiorino e la Orlandi.

Questi infine gli altri risultati in quello che, nel Girone I della Serie B femminile nazionale, era il recupero della 14.a giornata (a suo tempo “saltata” per colpa della pandemia…): Ambra Cavallini Pontedera Pi-Azzurra San Casciano Fi 3-0, Baia Marinaio Cecina Li-Pallavolo Scandicci Fi 3-1, Flora Buggiano Pt-Ariete Prato 1-3, Ricami Fenice Pistoia-Timenet Empoli Fi 2-3 e Nottolini Under 18 Lucca-Matec Group Spezia 0-3.

Tabellino.

LUNEZIA VOLLEY–CORBINELLI MONTESPERTOLI 3–1

SET: 25-16 / 20-25 / 25-20 / 25-13.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Santagostino 5, Nicolini 1, Lupi 18, Marku 20, Gorgoglione 20, Buccelli 0, liberi Fiorino e Orlandi; n.e. Evangelisti, Fusani, Micheloni e Zanini. All. Giannini. CORBINELLI MONTESPERTOLI FI: Mazzinghi 5, Alderighi 2, Maestri 0, Mazzini 0, Mangini 3, Calamai 0, Mazzini S. 4, Casini 13, Dozi 6, Paragiulia 0, Giocatore 3, Mezzedemi 13, liberi Castellani e Vitrò. All. Cantini.

ARBITRI: Barsottini e Giannini.

Nella foto il palleggiatore Alessia Brizzi