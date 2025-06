Perché non tutti i giochi sono considerati validi per il raggiungimento del bonus – Il parere degli esperti Robocat

Per rendere il gioco più avvincente, i siti di casinò online offrono dei bonus. Quasi tutti contengono le istruzioni per il loro utilizzo, come nel casinò online Robocat sul sito robocat.it. Tra queste sono indicati anche i giochi in cui è possibile utilizzare il bonus ricevuto. Naturalmente, si tratta di un elenco piuttosto limitato rispetto all’intera gamma di giochi disponibili. Molti utenti si chiedono quindi perché venga applicata tale restrizione. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza al riguardo.

Come funziona il sistema di “peso” delle puntate

Il casinò online utilizza il “peso” della puntata, che garantisce un certo equilibrio nel gioco del bonus. In questo modo, ogni gioco può contribuire in modo diverso al rispetto delle regole del wager. Ecco alcuni esempi chiari:

Una puntata di 10 EUR su una slot machine è pari al 100% e tale importo sarà interamente conteggiato.

Una puntata al baccarat di 10 EUR è pari al 20%, ovvero saranno conteggiati solo 2 EUR.

Una puntata nei giochi in formato live è pari allo 0%, ovvero non sarà conteggiato nulla.

E tale distribuzione, secondo gli esperti di Robocat, è legata al grado di rischio e all’RTP, ovvero la parte di ritorno al giocatore dei fondi investiti. Le slot consentono di ottenere risultati elevati, ma è anche possibile perdere una puntata importante. Nei giochi da tavolo, il rischio di perdere denaro può essere ridotto grazie ad azioni ben ponderate. Ecco perché i casinò online impongono restrizioni su questo tipo di giochi.

Categorie escluse: giochi live, roulette, jackpot

Ora vedremo perché alcune categorie di giochi sui siti dei casinò sono escluse dal gioco. Si tratta delle seguenti varianti di gioco:

Giochi in formato live con un croupier reale. Ciò è dovuto al fatto che i partecipanti al gioco possono ottenere risultati più elevati grazie a un approccio competente al processo di gioco. E poiché è un croupier reale a essere responsabile, il controllo diventa più complicato.

In questo gioco è possibile ridurre significativamente i rischi finanziari. Ciò è garantito dalla scelta del tipo di scommessa con maggiore probabilità di vincita: pari/dispari, rosso/nero, su un gruppo di numeri 1-18/19-36.

Giochi con jackpot. Sono stati rimossi dal programma bonus perché il giocatore può ottenere risultati troppo alti, il che è estremamente svantaggioso per la seconda parte.

Ma indipendentemente da quanto attraente possa essere il bonus in base alle sue condizioni di utilizzo, gli esperti di Robocat avvertono che non bisogna mai dimenticare le regole del gioco responsabile. Ciò consentirà di ridurre i rischi finanziari di perdite.

Dove trovare le restrizioni attuali sul sito

I siti dei casinò devono sempre indicare chiaramente i requisiti per l’utilizzo dei bonus. Ciò vale anche per i giochi a cui si applicano. È possibile trovare le informazioni necessarie nel modo seguente:

Aprire la sezione “Bonus” / “Promozioni”. Cliccare sull’offerta che interessa. Seleziona il pulsante “Termini”, “i”, ‘Requisiti’. Trova la voce “Elenco dei giochi per il wagering” / “Giochi per il wagering”.

Qui potrai vedere la percentuale di ritorno per ogni categoria di intrattenimento o per i singoli giochi. Ad esempio, slot machine – 100%, giochi da tavolo – 20%, giochi live – 0%. In questo modo, secondo gli esperti di Robocat, potrai ottenere informazioni utili relative al gioco dei bonus per diverse categorie di giochi.