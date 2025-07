Nello Spezzino 39,7 gradi. A Genova (37,6) bollino rosso fino a giovedì

Nuovo record di temperatura massima assoluta per il mese di giugno in Liguria, registrato a Padivarma, frazione del Comune di Beverino in provincia della Spezia, dove sono stati toccati i 39,7 gradi centigradi.

Intanto, salgono a quattro i giorni consecutivi di bollino rosso a Genova ossia il livello massimo di allerta per ondate di calore viene confermato dal ministero della Salute anche per giovedì.

I responsabili di Arpal hanno rilevato che le temperature restano ampiamente al di sopra dei valori climatologici.

Nei capoluoghi i valori minimi sono risultati particolarmente elevati, con 25,7 gradi alla Spezia, 26,3 a Imperia, 27 a Savona e 28 a Genova.

Anche i valori massimi restano molto alti: 31,8 gradi a Imperia, 33,3 a Savona, 34,6 a Genova e 37,6 alla Spezia.

Permangono condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulle zone marittime e moderato nei bacini padani.

Possibili nel prossimo fine settimana piogge e anche forti temporali, in particolare nel Levante ligure.