Viva le donne e viva, Alassio in Rosa per Alessia

Alassio in Rosa, un simbolo di una lotta a volte impari che non dobbiamo ma smettere di condurre a tutti i livelli

Alassio in Rosa diventa “Alassio in Rosa per Alessia”

La decisione dell’amministrazione sentite le associazioni di categoria cittadine e, naturalmente, la famiglia.

La Giunta si riunirà domani, venerdì 9 ottobre, in seduta straordinaria per dedicarle Alassio in Rosa, l’iniziativa che il Comune di Alassio, in collaborazione con l’Airc, le Associazioni di Categoria e di Volontariato cittadino hanno predisposto per il mese di ottobre, il mese per la lotta contro il tumore al seno.

“”Alassio in Rosa” – annunciano dall’Amministrazione Comunale – sarà intitolata alla memoria di Alessia Castagnino”

A pochi giorni dalla sua prematura scomparsa, in accordo con tutte le Associazioni cittadine e naturalmente con la sua famiglia, Alassio in Rosa diventa “Alassio in Rosa Per Alessia”

“Non vuole essere un riconoscimento alla memoria – spiegano dall’Amministrazione comunale alassina – o quantomeno non solo, ma un simbolo di una lotta a volte impari che non dobbiamo ma smettere di condurre a tutti i livelli: quello di chi, malato, contrasta l’avanzare del mal; di chi medico e ricercatore porta avanti terapie e studi per arginarlo. Alessia se ne è andata presto, troppo presto, ma ci ha lasciato l’esempio di una grande combattente. Crediamo sia un modo per ricordare lei, la sua lotta, la sua grande forza”.

Il programma di “Alassio in Rosa per Alessia” prosegue questo fine settimana con il seguente programma:

Venerdì 9 ottobre

Ore 18,30 – Apericerca in Musica presso l’Hotel Eden di Alassio – passeggiata Cadorna 19

Sabato 10 ottobre

Ore 18,30 – Apericerca in Musica presto il Retrobottega di Alassio – Vico Mentana

Domenica 11 ottobre

Ore 10 – Yoga e Benessere in Rosa – Pontile Bestoso

Ore 10 – Marcia in Rosa – Marcia Acquatica ritrovo solo per tesserati FIE/Cnam presso la sede del Cnam al Porto Turistico di Alassio